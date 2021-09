Porto di Vado Ligure, l'Agenzia delle Dogane sequestra 868 monopattini provenienti dalla Cina

All'atto della verifica - si legge nella nota - i funzionari ADM hanno rinvenuto 434 cartoni, contenenti 2 pezzi ciascuno. Gli imballaggi e l’etichettatura non riportavano alcuna indicazione reale sull'origine della merce, ma le informazioni a corredo dei singoli monopattini avrebbero potuto indurre il consumatore di media diligenza a ritenerli di fattura europea. L'Autorità Giudiziaria è stata coinvolta, poiché tale fatto, può essere ricondotto alla violazione di cui all’art. 517 Codice Penale anche in relazione all’art. 3 dell’Accordo di Madrid.

868 monopattini provenienti dalla Cina e impropriamente classificati come “giocattoli” sono stati sequestrati dall'Ufficio Dogane di Savona presso il porto di Vado Ligure.

Il contrasto di ADM alle importazioni di merce che riporta false o ingannevoli indicazioni di provenienza è principalmente volto alla tutela dei fruitori e tutela l’intero mercato unionale. L’applicazione di dazi antidumping o ompensativi sulle merci che giungono dal Far East, costituisce il mezzo di difesa attiva che l’Unione Europea, attraverso i controlli delle dogane, pone in essere per garantire un regime di equa concorrenza.