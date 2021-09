Elezioni 2021, Sansa: ”Elezioni Savona appuntamento decisivo. Possiamo vincere”

"Siamo qui perché abbiamo un progetto nuovo per Savona. Il candidato sindaco Marco Russo ha messo insieme una squadra valida, con proposte che vengono dalle persone: è un vero patto civico e questo è garanzia di indipendenza", così il consigliere regionale Ferruccio Sansa oggi a Savona per sostenere i candidati Marco Lima e Renata Barberis (Marco Russo Sindaco "Patto per Savona").

Sansa e i candidati hanno incontrato la stampa davanti a villa Santa Chiara, uno dei simboli della mancata gestione della cosa pubblica da parte della politica negli ultimi cinque anni di governo della città.

"Le elezioni di Savona sono decisive - spiega Sansa - sono assolutamente convinto che vinceremo. Savona deve tornare al centro della discorso politico ligure e queste elezioni possono essere l'inizio di un vero rinnovamento per la nostra terra".

"I nostri candidati, Marco Lima e Renata Barberis, sono gente credibile e vera; idealiste e pragmatiche. Le persone giuste per Savona", conclude Sansa.