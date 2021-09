Ponte Morandi, Sansa: "Toti si costituisca parte civile invece di telefonare a Castellucci"

"Invece di insultare Toti ripensi a quando, quindici giorni dopo il crollo del ponte Morandi, si faceva fotografare sorridente con il numero uno di Autostrade, Giovanni Castellucci, oggi imputato nel processo ponte Morandi", così il consigliere regionale Ferruccio Sansa.

"Pensi a quando, pochi mesi dopo il crollo, telefonava amichevolmente con Castellucci per discutere di un intervento nella vicenda Carige. E poi si informi bene: la mancata costituzione di parte civile, secondo molti studiosi, implicherebbe per la Regione la perdita di molti diritti. Per esempio la perdita della facoltà di costituirsi parte civile nei confronti degli imputati che optassero per i riti alternativi. E' una questione tecnica e complessa, ma per la Regione e quindi per tutti noi cittadini sarebbe un danno. Perché altrimenti quasi tutti si costituiscono parte civile all'udienza preliminare? E perché la Regione invece non vuole farlo? Se non si costituisce subito parte civile la Regione, e quindi tutti i liguri, hanno solo da perderci", conclude Sansa.