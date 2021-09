Laigueglia, Fiera di San Matteo, torna l’atteso spettacolo pirotecnico

In occasione della Fiera di San Matteo, sabato 25 settembre alle 22 a Laigueglia si terrà l’atteso spettacolo pirotecnico, offerto dall’Associazione Bagni Marini Laigueglia.

Per tutelare la sicurezza e la salute di cittadini e ospiti dell’antico borgo marinaro ed evitare assembramenti, in ottemperanza alle linee guida e norme anti Covid19, lo spettacolo di quest’anno non avrà il carattere di evento piromusicale.

I fuochi saranno visibili da tutto il litorale, pertanto l’amministrazione comunale invita a non creare assembramento nell’area prospiciente il molo centrale.