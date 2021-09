Maltempo, Capo Noli chiuso per detriti sulla carreggiata: Aurelia e A10 paralizzate (FOTO)

Continua ad essere chiusa al traffico la via Aurelia in entrambe le direzioni, al km 591,500, nella zona di Noli. Il provvedimento è stato preso nel primo pomeriggio per alcuni massi caduti sulla carreggiata nella zona di Capo Noli.

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco e i tecnici dell'Anas. Sono stati istituti percorsi alternativi: per i mezzi pesanti (compreso i bus della Tpl Linea (LEGGI ARTICOLO) l'autostrada A10 tra i caselli di Spotorno e Finale Ligure, i mezzi leggeri sono deviati sulla Sp 45.

La chiusura dell'Aurelia sta causando grossi problemi alla viabilità. Un serpentone di auto è segnalato da Loano a Finale allo svincolo tra l'Aurelia e il bivio con la Sp 490 (zona Piaggio). Gli agenti della polizia locale di Finale e gli ausiliari di Anas sono sul posto per fare informazione. Disagi anche nel vie interne di Borgio Verezzi. Un fulmine caduto sul molo di Finalpia ha mandato in tilt una centralina, causando lo spegnimento del semaforo sulla Sp 45.

Traffico paralizzato anche lungo l'autostrada A10 dove sono segnalate code per 13 chilometri tra Borghetto e Spotorno in direzione Savona.

La nota della Regione Liguria: "Franati questo pomeriggio sull'Aurelia a Capo Noli alcuni detriti lungo la carreggiata a causa del maltempo. Chiuso tratto in ambo le direzioni per permettere di liberare la zona e per accertamenti. Il sopralluogo ha evidenziato la presenza di diversi massi staccatisi dal costone e bloccati dalle reti contenitive".