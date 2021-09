Elezioni 2021, Isella e Tognini ("Nuova Grande Loano"): "Entusiasmo eccezionale, vogliamo fare qualcosa di importante per la città" (FOTO e VIDEO)

È stata un successo la serata organizzata da Luana Isella e Giovanni Tognini, candidati di "Nuova Grande Loano" alle prossime elezioni comunali loanesi. Non solo le parole dei due volti della lista guidata dal candidato sindaco Giacomo "Jimmy" Piccinini hanno animato l'evento, ma anche l'interazione con il numeroso pubblico presente.

"Una serata bellissima perché siamo riusciti a trasmettere tutte quelle che sono le nostre idee, con il nostro entusiasmo e con la nostra voglia di fare - ha commentato Luana Isella - abbiamo ricevuto da chi ha voluto essere presente qui con noi stasera altrettanto entusiasmo nel darci suggerimenti, nel farci capire quelle che sono adesso le cose che non stanno andando. Soprattutto ci hanno dato molta spinta nel crederci ancora e nel provare a vedere che domenica prossima forse qualcosa comincerà o potrebbe cominciare a cambiare".

"In questa campagna elettorale abbiamo ancora tanti incontri, siamo però arrivati a tantissime persone e la risposta è stata eccezionale, bella e a volte anche emozionante perché molti cittadini loanesi si sono sentiti in questi anni veramente trascurati - ha poi aggiunto Tognini - dobbiamo riportare un po' la luce negli occhi, la voglia di essere ambiziosi, di sentirsi loanesi e voler far crescere questo paese. La risposta c'è stata e stasera è uno dei tanti esempi: un bellissimo esempio dove cittadini che lavorano e che vivono sono venuti, abbiamo interagito con loro, abbiamo parlato, abbiamo ascoltato le loro idee, ma soprattutto abbiamo messo la nostra faccia, la nostra professionalità, la nostra voglia per impegnarci a cambiare veramente Loano".

"Cambiare ottica, cambiare visione: nuovi occhi, nuove facce - ha inoltre sottolineato Isella rivolgendosi agli elettori loanesi e invitandoli a scegliere "Nuova Grande Loano" - abbiamo una lista di persone fantastiche e piene di entusiasmo".

"C'è una squadra composta da persone sullo stesso livello e con la stessa voglia, senza limiti politici - la chiosa di Tognini - non consigliamo un simbolo perché a Roma o a Genova lo chiedono, vogliamo solo il bene di Loano e fare qualcosa di importante per la città".