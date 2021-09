Elezioni 2021, Steffanina ("perLoano"): "Passione per una città che ho nel cuore"

Luca Steffanina, 53 anni, sarà tra i nomi che si potranno scegliere votando "perLoano", la lista guidata dal candidato sindaco Luca Lettieri alle prossime elezioni comunali loanesi. Ai microfoni di Savonanews, proprio il diretto interessato si è presentato parlando delle sue idee per migliorare la città rivierasca:

"Ho scelto di candidarmi nella lista di Luca Lettieri soprattutto perché lui fa una politica diversa dagli altri, io la chiamo politica di contatto. Cosa vuol dire? Significa che lui è sempre disposto ad ascoltare tutti ed è sempre disposto a cercare una risposta per tutti. Io mi sento di essere un po' come lui: ho fatto delle scelte di vita, come aprire un locale a Loano abbandonando un posto fisso, ed è Loano quello che mi stimola".