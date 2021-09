Elezioni Savona, Russo: "Non ho difficoltà a chiedere scusa per quel furgoncino elettorale, centrodestra in difficoltà a livello di contenuti"

“Intervengo a proposito della foto che un mio avversario politico ha pubblicato sui social e mandato nelle redazioni sotto forma di un comunicato stampa (leggi QUI). Non ho difficoltà a chiedere scusa, perché chi ambisce a diventare sindaco ha l’onere di assumere su di sé tutte la responsabilità degli errori, anche quando - come è evidente in questo caso - non dipendono direttamente da lui. Chiedo scusa, quindi, nella convinzione che tra qualche giorno finirà la stagione in cui gli amministratori non sanno fare altro che scaricare le proprie responsabilità". Così Marco Russo, candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni comunali di Savona.

"E’ del tutto evidente che questo episodio non è rivelatore di nulla, il tema della disabilità è al centro dell’Agenda, l’attenzione nei confronti di chi ha una mobilità ridotta è netta da parte mia, la città accessibile è un tema centrale nel mio pensiero, sia per quanto riguarda i savonesi sia per quanto riguarda il turismo, come dimostra la salda collaborazione con Bandiera Lilla - prosegue Russo - Mi tocca rimarcare, con una certa tristezza, il basso livello della competizione che Angelo Schirru sta scegliendo di tenere in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Personalmente non sono mai intervenuto - e, volendolo fare, avrei avuto numerosi spunti - su inciampi, scivoloni, gaffe, colpi di teatro - perché ritengo che la competizione politica debba riguardare i modi per risolvere i problemi di una città, come la nostra, che ha un gran bisogno di serietà e preparazione".

"Prendo atto e mi chiedo se non sia una tattica per distrarre gli elettori dal fatto che, a livello di contenuti, il centrodestra appare davvero in difficoltà" conclude il candidato sindaco.