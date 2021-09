L'assessore regionale alla Protezione Civile Giampedrone: attenzione ai lavori sul Maremola

Tappa anche nel pietrese per l'assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Raul Giampedrone, impegnato quest'oggi insieme al capogruppo di "Cambiamo!", Angelo Vaccarezza, nel savonese.

Oggetto della visita in quel di Tovo San Giacomo è stato il progetto complessivo di messa in sicurezza del torrente Maremola per il quale il comune dell'entroterra ha commissionato una serie di studi ed approfondimenti.