Politiche ambientali, Piccinini (Nuova Grande Loano): "Abbiamo competenze specifiche per una gestione capace e consapevole"

“Quello delle politiche ambientali è un settore molto articolato e fondamentale nella amministrazione di una città, quali siano le sue dimensioni. L’impatto del verde su di noi e quello delle nostre azioni sull’equilibrio del territorio sono strettamente correlati, e la programmazione degli interventi in questo campo deve necessariamente essere affidata a chi abbia le competenze e la preparazione necessarie”. Giacomo Piccinini, candidato sindaco della lista “Nuova Grande Loano” ha idee molto chiare anche su questo argomento.

“Si parte dal verde pubblico per arrivare all’eco-sostenibilità, cioè una nuova filosofia di vita che tenderà a rispettare sempre di più nostro pianeta” - continua Piccinini - In questo l’Amministrazione ha grandi responsabilità, sia verso i cittadini di oggi in particolare verso le generazioni future. Finora a Loano le Politiche Ambientali sono state condotte in modo totalmente inadeguato ed inefficiente, probabilmente chi avrebbe dovuto occuparsene non ne ha compreso né l’importanza né l’urgenza”.

“Numerosi studi hanno dimostrato quanto il verde pubblico e privato siano indispensabili per il benessere mentale e fisico delle persone, con un impatto rilevante sull’insorgenza di patologie. A Loano, se cancellassimo il verde privato, rimarrebbe ben poco, e quel poco è trascurato in modo inaccettabile - denuncia il candidato sindaco Piccinini - Noi intendiamo avvalerci delle indicazioni date dall’agronomia urbana, che permette di intervenire sul verde pubblico con una strategia specifica che lo renda proporzionato alla parte edificata ed asfaltata. Inoltre puntiamo sulla rigenerazione urbana, cioè la possibilità di permettere l’evolversi della fisionomia di Loano senza sacrificare terra al cemento, riutilizzando volumi esistenti attraverso la ristrutturazione o la ricostruzione”.

“Non dimentichiamo poi che anche la coltivazione dei terreni rientra nell’ambito delle politiche ambientali, sia come mantenimento delle qualità organiche dei terreni stessi, sia come fonte di approvvigionamento a Km zero, contribuendo così anche ad offrire ai loanesi e turisti prodotti più genuini. Per questo vogliamo interagire con i produttori locali, valorizzando e difendendo il loro lavoro, ed incentivare anche la nascita di nuove realtà agricole e florovivaistiche”.

Ma nei progetti della lista “Nuova Grande Loano- Piccinini Sindaco” si guarda anche alle energie rinnovabili, come le leggi sia nazionale, che europee suggeriscono, e all’assetto idrogeologico, aspetto sovente sottostimato.

“Parlando di politiche ambientali a Loano parliamo ovviamente anche di mare - prosegue Piccinini - Il mare ci caratterizza, non solo turisticamente. Il mare è la nostra storia e le nostre tradizioni. Preservarlo, difenderlo, curarlo è prioritario. Così come dobbiamo sostenere i pescatori locali nella loro attività”.

Senza dimenticare che politiche ambientali significa anche promuovere il rispetto del territorio, un rispetto che diventa istintivo quando ne conosci le ricchezze. Per questo, in collaborazione con l’assessorato alla cultura, verranno ideati dei format destinati a tutti, bambini ed adulti, residenti e turisti, affinché conoscano, amino e salvaguardino la natura che li circonda.

“Nella lista “Nuova Grande Loano” abbiamo le competenze specifiche per una gestione capace e consapevole delle politiche ambientali - conclude il candidato sindaco Giacomo Piccinini - Professionalità che quotidianamente si relazionano con il territorio, con le sue caratteristiche, le sue complicazioni, le sue necessità. Professionalità perfettamente in grado di interpretare la necessità di natura dei cittadini e coniugarla con le esigenze urbanistiche”.