Versace (Savona Popolare) ospite della associazione storica "A Campanassa"

Il candidato sindaco ha ascoltato le varie proposte e risposto alle domande dei presenti

Il candidato sindaco Francesco Versace (Savona Popolare), ha preso parte all'incontro organizzato dai responsabili della storica associazione savonese "A Campanassa" dove ha ascoltato le varie proposte e risposto alle domande dei presenti interessati toccando molti temi fondamentali da affrontare per poter amministrare al meglio la Savona del futuro, a cominciare dalla trasformazione della città da industriale a turistica, passaggio necessario per risollevare un'economia soffrente da troppo tempo a causa di scelte sbagliate anche dal punto di vista amministrativo che il dottor Versace ben conosce essendo stato per anni all'interno della Maggioranza uscente dalla quale, come ha ribadito più volte, ha deciso di allontanarsi non a causa di ideologie ma proprio per via dei metodi che ormai non condivideva più. "Oggi è tutto carente, è tutto deficitario e quello che manca ed è mancato è la condivisione, bisogna aprirsi ai Forum, alle associazioni..." ha sottolineato Versace. tornando ancora una volta a sostenere la necessità di dedicare maggiore spazio anche agli animali, con l'aumento delle isole canine ad oggi insufficienti e quella di metter mano al più presto al piano del traffico che va rinnovato rivedendo l'aspetto urbanistico della città passando tra le altre cose anche attraverso una maggiore pedonalizzazione e cercando, di ottenere tutti i possibili finanziamenti disponibili offerti dai vari bandi europei ecc. Altro tema di assoluta importanza quello legato all'accoglienza e le opportunità che Savona deve essere in grado di offrire ai turisti, certamente con uno sguardo a Costa Crociere ma non solo, è fondamentale infatti promuovere i numerosi siti culturali della città, Musei, aree di interesse storico/artistico, che vanno valorizzate e pubblicizzate anche per mezzo della creazione di una serie di "percorsi culturali" senza dimenticare mai il valore aggiunto rappresentato dal campus universitario che deve essere più vicino alla città. Servono agevolazioni per gli studenti, come ad esempio gli abbonamenti per i bus e molto altro. Il candidato Versace ha concluso il suo intervento ricordando poi il suo impegno da sempre a non rispondere alle logiche dei partiti come fanno alcuni suoi competitor, ma prima di ogni altra cosa alle esigenze dei savonesi.

