Albenga, modifica al regolamento di polizia rurale: abbruciamenti consentiti solo nei giorni feriali dalle 6 alle 10 del mattino

Stretta sugli orari nei quali saranno consentiti gli abbruciamenti ad Albenga. Dopo un attento percorso che l’Amministrazione e gli uffici comunali hanno portato avanti in sinergia con i rappresentanti delle associazioni di categoria, durante il consiglio comunale di ieri (martedì 28 settembre) è stato modificato l’articolo 23 del Regolamento di Polizia Rurale.

A relazionare la pratica è stata la consigliera Martina Isoleri che ha affermato: “Sono contenta di poter presentare le modifiche all’articolo 23 del Regolamento di polizia rurale relativo alla pratica degli abbruciamenti. Ringrazio di cuore l’assessore Pelosi per aver creduto fin dall’inizio alla necessità di regolamentare una pratica essenziale su un territorio prevalentemente a vocazione agricola. L’iter verso questo nuovo regolamento è stato lungo e impegnativo, abbiamo cercato di stilare, insieme agli uffici preposti, modifiche che potessero da un lato salvaguardare l’attività lavorativa e dall’altro porre un accento sulla tutela ambientale e il benessere e la salute dei cittadini”.

Le modifiche apportante riguardano in particolare le fasce orarie durante le quali sono consentiti gli abbruciamenti.

Spiega la Isoleri: “Questo regolamento indica con maggiore puntualità l’orario entro cui poter praticare gli abbruciamenti (nella fattispecie la fascia oraria indicata è compresa fra le 6 e le 10 dei giorni lavorativi). La nostra volontà è altresì quella di sensibilizzare tutti ad una maggiore responsabilità nei confronti dell’ambiente. Questa responsabilità si esplicita etimologicamente nella capacità di dare risposte ad un territorio sempre più fragile, che richiede a gran voce passi concreti e coraggiosi che sappiano andare in direzione di una maggiore sostenibilità ambientale. Speriamo che questo possa essere uno dei tanti passi per continuare questa strada”.

Aggiunge l'assessore all'agricoltura Silvia Pelosi: "Il percordo che ha portato a questa decisione è stato affrontato e condiviso attraverso il tavolo verde e comunicazioni ufficiali con le associazioni di categoria. Limitare le fasce orarie per gli abbruciamenti va incontro, da un lato alle esigenze degli agricoltori e dall'altro a quelle di coloro che vivono e abitano in un territorio a vocazione agricola, inoltre, chiarendo e limitando la fascia oraria per gli abbruciamenti sarà più facile intervenire su eventuali condotte illecite".