Comunali 2021, il candidato sindaco Pierfederici (Essere Varazze) invita la cittadinanza alle urne "per scegliere la continuità"

La continuità "importante per avere un filo che ci collega al lavoro del passato e ci permette di proiettarci nel futuro".

E' questo l'ingrediente su cui punta la lista "Essere Varazze" riproponendosi ai cittadini che andranno alle urne il prossimo 3 e 4 ottobre guidata dal candidato sindaco Luigi Pierfederici, il quale a poche ore dal voto lancia un messaggio alla cittadinanza non solo affinché scelgano la lista, oltre che "per il valore delle persone che ne fanno parte", anche per la "chiarezza con cui abbiamo sempre portato avanti il nostro progetto di città, cercando di dire ai cittadini le cose come stanno, trattandoli con serietà".

"Essere Varazze in questo continuerà ad impegnarsi perché crediamo sia anche il modo giusto non soltanto di fare politica ma di amministrare una città. Siamo un gruppo di amministratori capaci e competenti, abbiamo bisogno di continuare un percorso già iniziato e non tirare il freno" conclude il candidato sindaco.