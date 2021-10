Elezioni 2021, l'attenzione di Francesca Munerol e Virginia Rovelli (Nuova Grande Loano) ai servizi sociali: "No a strumentalizzazioni, c'è bisogno di progettualità" (VIDEO)

Importante sarà anche l'impegno da indirizzare sul mondo della scuola: "È importantissimo il collegamento biunivoco tra la scuola e i servizi sociali - fa sapere ancora Munerol - biunivoco in che senso? Non solo i servizi sociali devono trovare nella scuola un punto di contatto e quindi conoscere il personale e capire le esigenze, ma anche la scuola deve sapere che i servizi sociali sono il punto d'approdo per qualunque necessità. Sempre a proposito della scuola e dei servizi sociali è molto importante parlare di altre due cose: delle strutture scolastiche che accolgono i ragazzi con disabilità e dei bandi e dei progetti che quotidianamente escono in tema disabilità. Questo è molto importante perché equivale a lottare a favore delle persone disabili, a favore della loro integrazione, praticamente a costo zero semplicemente perché il Comune è in grado di ricercare dei fondi, sia per le questioni strutturali sia per i progetti concreti di reinserimento di queste persone".

"Il nostro obiettivo è dare maggiore attenzione alle diverse fragilità presenti sul territorio - conclude Virginia Rovelli - ci teniamo a sottolineare che gli interventi dei servizi sociali sono basati sulla valutazione professionale degli operatori, nonché ovviamente dobbiamo tenere conto della normativa di riferimento. La nostra idea è quella di evitare strumentalizzazioni, noi vogliamo stare accanto ai cittadini loanesi in difficoltà e creare una comunità coesa in cui la diversità può essere una risorsa e non un limite".