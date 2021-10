Elezioni Balestrino: Zunino o Saturno, chi per il dopo Ismarro?

"Le sensazioni sono buone, entrambi i contendenti hanno l'opportunità di essere eletti - è il pensiero di Zunino - il cittadino sarà principe di questa decisione, ci rimettiamo a quello che sarà l'esito del voto sicuri che il nostro spirito di rinnovamento e di discontinuità con la politica precedente è stato accolto con favore da buona parte della cittadinanza. Una particolarità del nostro programma? La tutela e lo sviluppo del territorio, compresa la necessità di implementare il turismo che dev'essere legato alla famiglia, al paesaggio, all'ambiente, alla natura. Non in secondo ordine, inoltre, creare attraverso la promozione del territorio nuove fonti di occupazione per i giovani che anziché emigrare in riviera per cercare lavoro possano riuscire a crearne uno proprio in loco. Questo passando anche per l'informatizzazione, con la possibilità di attirare tutti quei professionisti che lavorano da casa con tutte le possibilità che la tecnologia offre".