Savona 2021, il consigliere Pastorino a sostegno dei candidati Ravera e Rossi (Sinistra per Savona): "La lista penso sia la parte migliore della coalizione"

"Mi auguro che saremo in grado di farlo anche a Genova e La Spezia perché abbiamo bisogno di evitare e di superare la frammentazione che ha contraddistinto questo campo da molti anni".

Loda il progetto e l'unione di tutti i partiti di sinistra il consigliere regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino che ieri pomeriggio ha fatto visita nella Sms XXIV Aprile "Macchinisti e fuochisti" di Via Verdi a Savona a sostegno dei candidati alla carica di consiglieri Marco Ravera e Claudia Rossi della lista Sinistra per Savona a sostegno di Marco Russo.

"Un esperimento importante su cui mi auguro che nessuno voglia mettere il cappello sopra, la sinistra deve imparare a dialogare e analoga cosa tentiamo di fare a Genova secondo un ragionamento per cui non esiste solo il Pd e poi tutto il resto, ma esistono anche processi di aggregazione che devono avvenire non su sigle ma su progetti, su disponibilità di mettersi a servizio e di fare dei tentativi per avere una propria autonomia finanziaria per partecipare alle iniziative e campagna elettorali complesse come queste" ha proseguito Pastorino.

"Credo questa lista abbiamo l'occasione di fare bene, di rappresentare un pezzo importante di questo città in uno scontro che sarebbe importante vincere perché Savona è stata la prima città passata al centrodestra nel 2016 e oggi sarebbe fondamentale che fosse la prima dove a vincere sono le forze progressiste - ha proseguito il consigliere regionale - Bisogna riprendercela oggi come poi Genova e La Spezia perché credo che sia stata fallimentare la politica di questo centrodestra, sia negli enti locali con la giunta precedente che a livello regionale con Toti".

"La situazione difficilissima in cui si trova la nostra sanità, l'ospedale San Paolo di Savona, per una mancanza di personale, per una mancata programmazione, un angiografo acquistato e che non entra ancora in funzione - ha concluso Gianni Pastorino - credo sia una situazione molto particolare per questa città dal punto di vista occupazionale, la tenuta sanitaria e lo sviluppo ambientale. Questa lista rappresenta la parte migliore della coalizione e mi auguro che sia Marco che Claudia, che noi appoggiamo convintamente, siano in grado di fare bene e di poterci rappresentare in consiglio comunale nella prossima legislatura".