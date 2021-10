Varazze 2021, il candidato sindaco Pierfederici traccia il bilancio della campagna elettorale: "Abbiamo ascoltato i problemi del territorio, delle associazioni e di tutti i varazzini"

"Una campagna elettorale importante, sentita dove abbiamo avuto la fortuna di incontrare tante persone come sempre, abbiamo portato il nostro programma e ascoltato quelli che sono i problemi del territorio, delle associazioni e di tutte i varazzini che si impegnano per la nostra città".

Dopo un'intensa rincorsa sta per concludersi la campagna elettorale a Varazze e il candidato sindaco di Essere Varazze Luigi Pierfederici ha effettuato un bilancio delle proposte e dei progetti presenti nel programma della lista.

"Non può che essere un programma che va in continuità con quello che Essere Varazze ha già fatto per la città, abbiamo tante opere sul tavolo, 20 milioni in partenza, già in aggiudicazione, in progettazione e programmazione. Sono investimenti che vanno nell'ottica del turismo come la passeggiata di levante, dobbiamo continuare a mantenere alta la progettazione sulla nuova caserma così la T1C e il project financing degli ex Cantieri Baglietto - spiega Pierfederici che ha ricordato anche la riqualificazione di Piazza Dante - Abbiamo intenzione di realizzare un parcheggio interrato durante il prossimo mandato nelle aree sottostanti al piazzale del palazzetto dello sport, abbiamo in affidamento uno studio dello spostamento parziale o totale dell'Aurelia a monte e pedonalizzare il centro storico crediamo sia un elemento trainante per vitalizzare il movimento turistico".

"In questa visione di città vogliamo continuare a lavorare, abbiamo problemi sul tavolo che sono contingenti e non bisogna mai abbassare l'attenzione e mi riferisco alla campagna vaccinale contro il Covid, sono state somministrate 7mila dosi vaccini e vogliamo continuare a sostenere chi ha fatto questo - ha continuato Pierfederici - il nostro obiettivo è chiaro, abbiamo realizzato dei bandi per sostenere le famiglie a pagar la spesa e a pagare l'affitto, ne hanno bisogno e continueremo su questa linea

"Sono state riaperte in breve tutte le viabilità interrotte dagli eventi alluvionali, avevamo 33 frane sparse su tutto il territorio, abbiamo sostenuto le strade vicinali, tante le risorse investite, questo vuol dire presidiare il territorio e consentire alle persone di tornare a casa - ha specificato il candidato di Essere Varazze che ha ricordato anche la messa in sicurezza di lungomare Europa oltre allo sviluppo dell'entroterra - Abbiamo in approvazione il piano regolatore e successivamente ci sarà la fase di condivisione con la città che potranno valutare le scelte dell'amministrazione. Un percorso in continuità per non fermare la trasformazione che abbiamo messo nella città, l'impegno non mancherà".

"Un progetto di città non si può limitare solamente alla durata di un mandato, l'obiettivo temporale non può essere solo di 5 anni, sarebbe limitato per la città per vedere un progetto di un quinquennio. Per questo noi vogliamo proseguire questo percorso che continuerà nei prossimi anni con lo stesso impegno che abbiamo messo" conclude il candidato alla carica di primo cittadino.