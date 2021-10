Gestione Sat, Distilo (Aria Nuova e Solo per Albenga) si allinea al sindaco Niero: "Ci vuole un rappresentante ingauno nell'azienda"

"I servizi per la gestione delle utenze del territorio devono essere interamente pubblici che sia sanità, rifiuti o ciclo integrato delle acque. I nostri piccoli gruppi civici già in campagna elettorale, ed oggi in amministrazione, avevano già dichiarato la posizione proponendo anche la costituzione di una società pubblica che possa essere il braccio operativo della pubblica amministrazione".

A dirlo sono i gruppi consiliari Aria Nuova per Albenga e Solo per Albenga.

"Sulla base di questo principio siamo pienamente d’accordo con quanto ha dichiarato il sindaco di Cisano Massimo Niero nonché capogruppo in consiglio provinciale a riguardo della Sat. I nostri due gruppi civici Aria nuova per Albenga e Solo per Albenga rappresentati dal sottoscritto in consiglio comunale già tempo addietro avevano sottoposto l’attenzione pubblica di come ad Albenga ci sia bisogno di un rappresentante all’interno del consiglio di amministrazione della Sat" ha continuato il capogruppo Diego Distilo allineandosi alle parole del primo cittadino che aveva destato perplessità sulle minime quote che hanno i comuni inseriti nell'Ato unico in Sat rispetto all'83% del comune di Vado, il 5% di Albissola Marina e il 2.5% della Provincia di Savona.

"Albenga seconda città della provincia di Savona che tutti gli anni versa circa 6 milioni di euro alla SAT, per il servizio, non ha la possibilità di esprimere le attenzioni del territorio ingauno per mancanza di rappresentanza. Oltre questo aspetto, in questi mesi, abbiamo notato come la Sat, giustamente e pienamente d’accordo, abbia acquisito i servizi anche di altri comuni. Dati importanti, immaginiamo, per il bilancio Sat che però devono anche tenere in considerazione che per dare un servizio migliore servirebbe probabilmente un incremento del personale operante poiché il personale esistente che svolge un ottimo lavoro non riesce a garantire un servizio perfetto come potrebbe dare questa azienda pubblica" continua.

"Il cambio dello statuto pertanto da parte del nostro piccolo gruppo civico è ritenuto fondamentale e ci troviamo pienamente d’accordo, come già detto, con quanto espresso dal sindaco Niero in consiglio provinciale. Ora lasciamo la decisione a chi di competenza per valutare la voce del nostro territorio e per chiedere con fermezza il miglioramento del servizio intervenendo sugli aspetti di programmazione dello stesso" concludono da Aria nuova per Albenga e Solo per Albenga.