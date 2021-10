Elezioni Tovo, è Oddo ter: "Ripartiamo dagli appunti presi in campagna elettorale"

Alessandro Oddo confermato per la terza volta consecutiva sindaco di Tovo San Giacomo. La lista "Per un nuovo paese" ha infatti conquistato il consenso elettorale superando "Insieme per il cambiamento" della candidato sindaco Iole Aicardi.

"Da dove riparte l'amministrazione Oddo? Dagli appunti presi durante la campagna elettorale, dagli incontri con le persone che ci hanno fatto i complimenti per il lavoro svolto in passato ma anche dalle loro osservazioni. Un bagaglio che ci aiuterà a migliorare l'azione futura e a dare risposte concrete ai cittadini. C'è tanto da fare, ci impegneremo per offrire il meglio possibile per tutti".

Per un nuovo paese, Alessandro Oddo: 903 voti

Insieme per il cambiamento, Iole Aicardi: 406

Elettori: 2.272; Votanti: 1.345 (59,20%); Schede nulle: 26; Schede bianche: 10; Schede contestate: 0