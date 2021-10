Politica |

Savona 2021, si va al ballottaggio. Russo: "Continuerò instancabile a parlare ai savonesi: bisogna riconquistare la loro fiducia"

Sfiorato il colpo al primo turno, da domani si penserà alla prossima sfida: "Alleanze col M5S? Partiamo dall'analizzare e comprendere prima i nostri numeri"

Eppure per un attimo la sensazione di potercela fare al primo turno c'è stata davvero. Dopo non essersi lasciato andare ad alcun commento a metà delle sezioni scrutinate, l'avvocato Marco Russo, a spoglio ormai terminato e con un 48% di preferenze in saccoccia, ammette che l'idea di evitare il ballottaggio e sedere nell'ufficio di Palazzo Sisto in qualità di sindaco già da domani per un tratto lo ha accarezzato. Un percezione arrivata dai numeri sciorinati poco alla volta dai rappresentanti nei seggi e dagli schermi dei pc ma alimentata ancor prima, nelle settimane precedenti, da un sentimento "che la città ci stesse seguendo, che avesse capito il nostro messaggio, il senso del nostro progetto, l'autenticità e la profondità della proposta. E questo ci faceva ben sperare". E le speranze sembrano ora corroborate da quei dati da "metabolizzare, analizzare, comprendere" ancora prima di effettuare qualsiasi analisi politica, secondo Russo, per capire come procedere anche nei confronti di quel Movimento 5 Stelle che tra quindici giorni potrebbe fare la differenza: "Noi abbiamo sempre cercato di convincere i savonesi delle nostre idee, delle nostre prospettive per Savona e questo resterà. Ora con calma sul ballottaggio faremo le valutazioni più opportune". E queste non potranno che passare anche dai rapporti interni al centrosinistra, con una lista del "Patto per Savona" che, insieme a "RiformiAmo Savona" è forse la migliore sorpresa per la coalizione: "Rappresentava la continuità della nostra proposta, ma tutte le liste che mi sostengono hanno ottenuto in ottimo risultato - spiega - Il lavoro di coesione e di solidarietà tra di noi ha dato un bel risultato". Ora si apriranno "Stasera lasciatemi valutare i numeri poi vedremo che settimane saranno. Ora però posso dire che continuerò instancabilmente a parlare ai savonesi, a spiegargli le nostre idee e a convincerli anche perché l'affluenza bassa, al netto degli eventi alluvionali - ricorda ancora Russo - è un dato da considerare perché c'è da riconquistare la fiducia dei savonesi verso la politica". Politica che, nel caso in cui dovesse venire eletto il candidato ora in vantaggio, vedrebbe una regione quasi completamente in mano al centrodestra con la sola eccezione, parlando di città capoluogo, in mano al centrosinistra: "Sono pronto a rilanciare la città con idee che nascono da essa, una città che non si lasci mettere bandierine sulla testa ma che sappia alzare la propria bandiera. I rapporti istituzionali sono tali e non voglio credere dipendano dal colore delle amministrazioni" conclude Russo.

Mattia Pastorino

