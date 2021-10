Maltempo, Toti a Pontinvrea: "Intervento tempestivo della protezione civile: nessuno si è fatto male, è il risultato più importante" (FOTO)

Dopo il sopralluogo a Santuario il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti si è recato a Pontinvrea per verificare i danni che il maltempo ha provocato nel Comune del savonese:

“Pontinvrea - ha spiegato il presidente Toti - è stato uno dei Comuni maggiormente colpiti dal maltempo che ieri si è abbattuto sulla Liguria. Regione Liguria ha già messo in campo tutte le forze necessarie per affrontare la prima emergenza, in attesa che venga formulata la stima precisa de danni”.

“Devo fare complimenti a tutto sistema protezione civile che è intervenuta tempestivamente, nessuno si è fatto male e questo - conclude il presidente Toti - è il risultato più importante".