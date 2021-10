Savona, crolla un ponte al Santuario, isolata una famiglia: "Intervenga il genio militare, una donna è bloccata a letto con la bombola dell'ossigeno che sta scadendo" (FOTO E VIDEO)

Sono 17 i nuclei familiari isolati a Savona al Santuario e nelle frazioni circostanti dopo gli importanti danni alluvionali a causa delle violenti piogge di ieri (il Letimbro è straripato in piazza) ma è presente una criticità particolarmente importante in via Cimavalle.

Dopo il crollo del ponte che collega la strada provinciale al ristorante Villa Noli ad essere isolata anche la famiglia che abita nella zona e che è attualmente in difficoltà non solo per l'assenza della luce e del gas ma anche perché è presente una donna anziana costretta a letto e con una bombola d'ossigeno che sta scadendo.

"Il genio militare venga di corsa per mettere un carroponte di 10-15 metri, sono isolati e per arrivare alla provinciale devono fare un giro per le campagne di 2-300 metri, sono nella disperazione più totale a parte il danno economico - ha spiegato un cittadino della zona.

"Qualcuno deve intervenire, la Provincia, il Prefetto, la protezione civile, bisogna trovare una soluzione a questo e ad altri problemi della frazione" ha continuato il savonese.