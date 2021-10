Calizzano, consorzio e comune disciplinano la raccolta dei funghi: "L'obiettivo è valorizzare il prodotto"

Il consiglio direttivo consorzio per la tutela dei prodotti del sottobosco di Calizzano, dando seguito e raccogliendo le osservazioni e considerazione svolte da ultimo, in particolare durante l'ultima assemblea dai soci, tra cui il comune, ha avviato una serie di attività e iniziative concrete nell'ottica di preservare l’ecosistema boschivo, favorendo il realizzarsi delle migliori condizioni per lo sviluppo naturale del sottobosco.

"Il fungo rappresenta per tradizione e valore attuale un elemento significativo del sistema economico del paese - spiegano il presidente del Consorzio per la tutela dei prodotti del Sottobosco Marco Bianco e il sindaco Pierangelo Olivieri - con attività connesse e collegate, indotto diretto e indiretto, produzione e posti di lavoro. L'obiettivo è porre le basi opportune per la realizzazione di un concreto progetto di valorizzazione del prodotto, che possa portare a obiettivi, quale il giusto riconoscimento della qualità del fungo di Calizzano, come prodotto fresco e lavorato".

In quest'ottica, dopo le opportune verifiche e valutazioni normative di concerto con l'amministrazione comunale, la materia è regolata da specifica legge regionale, nella seduta straordinaria di lunedì 4 ottobre, il consiglio del consorzio ha approvato una delibera che dispone la chiusura della raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco ogni settimana nella giornata di mercoledì, ad eccezione dei proprietari consorziati e loro familiari diretti, nonché ai residenti nel comune di Calizzano, intensifica e potenzia le attività di vigilanza del rispetto delle norme tutte su accesso al bosco e raccolta dei funghi e raccomanda l'utilizzo del giubbotto ad alta visibilità per l’accesso al bosco.