Finale, "Le Persone al Centro" propone l'attivazione del registro per il diritto alla bigenitorialità

Attivare il "registro della bigenitorialità" anche a Finale "per garantire ai minori un diritto spesso messo in pericolo dai conflitti della coppia se separata, divorziata o sciolta".

La richiesta all'Amministrazione Frascherelli arriva dal gruppo di minoranza "Le Persone al Centro" con una mozione da discutere nel prossimo consiglio comunale, presumibilmente lunedì 11 ottobre.

Ma di cosa si tratta di preciso? Questo registro, già adottato in diversi comuni italiani, assicurerebbe l'invio "nell’ambito dei servizi comunali fruiti (ludico, sanitari, scolastici) della medesima comunicazione ad entrambe i genitori del minore che vi sia iscritto" spiegano i consiglieri Fasciolo e Folco, garantendo così ai figli di coppie che non convivono più sotto lo stesso tetto di non essere vittime delle schermaglie tra genitori.

"Una misura di semplice attuazione - aggiungono i proponenti - considerato che, per la maggior parte, i requisiti richiesti sono la residenza del minore nel comune e la richiesta di iscrizione all'elenco anche solo da parte di uno dei genitori".

"Riteniamo che anche il Comune di Finale debba intraprendere una simile iniziativa, mostrando di avere interesse e cura anche dei diritti dei cittadini più piccoli" concludono.