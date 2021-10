Claudio e Adele, storici commercianti di Albenga, vanno in pensione (FOTO)

Non chiude, ma continua a rimanere in attività ad Albenga (via Palestro) lo storico negozio di prodotti tipici alimentari, per la maggior parte salumi e formaggi, gestito con successo (oltre che locale, anche nazionale e internazionale) sin dal 1991 dall'affiatata coppia Claudio Barbieri e Adele Zanotti.

Claudio e Adele hanno in questo lungo periodo visto premiata la loro passione nel trattare la vendita di prodotti assolutamente genuini e di alta qualità. Nella loro bottega si parla in tante lingue: è senza dubbio il punto di incontro dei buongustai. Adesso però, è arrivata l'ora di andare in pensione. Ma il loro abbandono dell'attività sarà a "fuoco lento". Questo perché hanno trovato una giovane coppia di appassionati a questo lavoro: Michele Ancillotti e Ramona Sciacca. I due hanno deciso di abbandonare il loro lavoro presso alcune multinazionali per abbracciare questo mestiere fatto di amore per il buon mangiare.

"Ramona e io siamo rimasti impressionati da questa passione di Claudio e Adele e ne siamo rimasti folgorati e coinvolti. Manterremo il loro stile vincente" commenta Michele. Alla coppia in pensione sono pervenuti tanti auguri da ogni parte. Essi però affiancheranno per un lungo periodo Michele e Ramona nell'illustrare tutto quanto possa essere necessario per mantenere costante il successo dell'attività da loro creata.