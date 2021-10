Sciopero lavoratori Schneider, Vaccarezza: "Con la cessione non si penalizzino 130 famiglie"

"Anche oggi il mio cammino mi porta in Val Bormida, per un incontro molto importante, legato al futuro di tante persone. I lavoratori dell'azienda Schneider Electric di Cairo Montenotte hanno infatti scioperato per un turno di lavoro; questo per manifestare il dissenso contro la cessione del sito, annunciata nei giorni scorsi dai vertici dell' azienda. L'azienda, specializzata nella formazione di trasformatori a media tensione, da marzo 2022 dovrebbe passare alla Semar, uno degli attuali fornitori". Lo afferma in una nota il capogruppo in Regione di "Cambiamo!", Angelo Vaccarezza.

"130 dipendenti vogliono dire 130 famiglie. Il territorio della Val Bormida non può permettersi le ripercussioni negative derivanti da una cessione, dallo smantellamento di una forza lavoro che è fondamentale. Obbligatorio esserci. Imperativo per tutte le forze politiche, fare quadrato per combattere questa battaglia, e far sì che i vertici aziendali mantengano lo stato occupazionale di queste persone, che hanno una dignità, che sono, della Schneider, il capitale più prezioso".