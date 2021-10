Vaccarezza (Cambiamo!) replica alle dichiarazioni del Pd sull'ospedale di Cairo: "Come se Nerone si lamentasse della puzza di fumo a Roma"

"Le uscite a vuoto, da parte degli esponenti del Pd in Consiglio Regionale, sono oramai diventate una consuetudine alla quale, però, non ho intenzione di assuefarmi. - dichiara Angelo Vaccarezza, capogruppo di Cambiamo! in Consiglio Regionale - Credo, inoltre, che l'ultima 'sparata' sull'ospedale di vallata della Val Bormida meriti di essere condannata con fermezza. La sanità nella nostra regione è stata distrutta dal Partito Democratico e l'ospedale di Cairo è stato particolarmente inficiato da questa pessima gestione della cosa pubblica. È vero che non siamo riusciti ancora a ricostruire quello che loro hanno demolito, ma è anche vero che ci siamo confrontati con il territorio per giungere al più presto alle migliori scelte condivise possibili".



"Come ha già ben specificato anche Regione Liguria il San Giuseppe è destinato a diventare il presidio sanitario dell'intera Val Bormida. - conclude Angelo Vaccarezza - Una soluzione importante che consentirà di fare sì che la struttura diventi anche Ospedale di Comunità e, nel contempo, sede della Casa di Comunità e di un punto di primo intervento. Costituirà l'hub dell'assistenza domiciliare della vallata e della rete dei medici di medicina generale, diventando quindi destinatario di importanti investimenti provenienti dal Pnrr. Dispiace, infine, che questa soluzione, modellata sulle esigenze del territorio, non piaccia al Pd, e un po' (ma non troppo) fa sorridere pensare che siano loro a lamentarsi dell'andamento della sanità ligure: perché è come se Nerone si lamentasse della puzza di fumo a Roma".