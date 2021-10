La settimana in A10 inizia da bollino rosso: in direzione Savona e Genova previsti importanti rallentamenti

Sarà un inizio di settimana con alcuni disagi in autostrada per i pendolari. Autostrade per l’Italia, infatti, ha diffuso i tempi di percorrenza previsti per domani, 11 ottobre e infatti si potrebbero registrare imponenti rallentamenti soprattutto verso Savona in A10.

Il bollino rosso è presente tra le 10 e le 13 e le 16 e le 19 in direzione del savonese, giallo invece tra le 7 e le 10 e le 13-16 e 19-21. Nella seconda e quarta fascia si prevedono tempi di percorrenza molto superiori rispetto alla media. Nelle altre tre fasce invece superiori alla media.

La stessa situazione si potrà riscontrare in direzione Genova. Sulle altre autostrade liguri bollino rosso sull'A7 in direzione Genova dalle 10 alle 13, giallo 7-10 e 16-19, direzione Serravalle 7-10, 10-13 e 16-19.

In A12 invece tempi superiori alla media in direzione Sestri Levante dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19; uguali in direzione Genova.

In A26 direzione direzione Genova Voltri e Genova Gravellona Toce bollino rosso dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.