Varazze, 39enne polacco scomparso dal 4 ottobre: ricerche in corso

Non si hanno più notizie ormai dal 4 ottobre scorso di Grzegorz Karol Jeziorek, 39enne polacco avvistato l'ultima volta proprio lunedì scorso a Varazze nei pressi del Ristorante Cala Loca (Zona Piani di San Giacomo).

Chiunque avesse notizie è pregato di rivolgersi alle forze dell'ordine. Al momento della scomparsa, Grzegorz Karol Jeziorek indossava una maglietta a maniche corte e un pantalone corto di colore grigio. Si trovava in Italia per motivi di lavoro, viaggiava a bordo di un furgone rintracciato in un posteggio del varazzino dalla polstrada.