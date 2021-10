Alassio, l’ultimo commosso saluto a Padre Tommaso (FOTO e VIDEO)

Si sono svolti questo pomeriggio alle 15.30 presso la parrocchia Santa Maria Immacolata (Cappuccini) di Alassio i funerali di Padre Tommaso, al secolo Vito Losacco, deceduto con serenità lo scorso 9 ottobre. All’aperto, sul sagrato che Padre Tommaso volle fortemente restaurato, ha partecipato con commozione tutta la comunità di Borgo Coscia, insieme a tanti altri alassini.

Una folla di fedeli era quindi presente per l’ultimo saluto al decano di tutti i Cappuccini della parrocchia di Borgo Coscia ad Alassio. Era considerato infatti un punto di riferimento per i parrocchiani di tre generazioni, un frate simpatico e scherzoso, disponibile e che aveva sempre una buona parola per chi si trovava in difficoltà. Per questo gli volevano tutti bene.

La regola di congregazione voleva venisse sepolto nel cimitero di Staglieno, a Genova, ma per lui si è fatta un'eccezione: su affettuosa richiesta unanime dei parrocchiani, viene infatti sepolto nel cimitero di Alassio.