Albenga, “Bonnie e Clyde” piemontesi “pizzicati” in flagranza di reato dalla polizia locale

Tornati a colpire ad Albenga e “pizzicati” in flagranza di reato i “Bonnie e Clyde” piemontesi che lo scorso 7 ottobre avevano già commesso un furto ai danni del titolare di un esercizio commerciale rubando un borsello contenente mille euro, l’incasso della giornata.

Venerdì 8 ottobre, appena il giorno dopo, i due sono stati notati aggirarsi con fare sospetto dalla polizia locale e da qui la decisione di tenerli sotto controllo.

Non è passato molto tempo e la coppia, come ipotizzato, è tornata a delinquere, ma questa volta sono stati colti sul fatto, grazie all’attenzione della polizia locale che, conoscendo il territorio e le persone vi abitano, vigilano su situazioni ritenute sospette o problematiche.

A seguito degli accertamenti svolti, ai due malviventi sono stati attribuiti altri due furti, di cui uno che ha determinato l’arresto in flagranza, eseguiti con lo stesso modus operandi di quello effettuato il giorno prima: la coppia aspettava cioè che un soggetto lasciasse aperto un veicolo (magari per scaricare della merce), per prelevare dallo stesso borselli, zaini o borse.

Colti sul fatto, l’uomo è stato arrestato e processato per direttissima: per lui è scattata la misura del divieto di dimora in provincia di Savona. Per la donna in avanzato stato di gravidanza, invece, una seconda denuncia in stato di libertà.