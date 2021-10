Albenga, i ragazzi delle "Paccini" in collegamento con il Senato della Repubblica (FOTO)

Questa mattina i bambini delle classi quarte della scuola primaria "Paccini" di Albenga (che hanno vinto 5 tablet partecipando al progetto "Ora di Futuro") si sono collegati in diretta con il Senato della Repubblica.

Durante l’incontro, al quale ha partecipato anche l’assessore del comune di Albenga Silvia Pelosi, gli alunni hanno avuto la possibilità di presentare una “mozione di fiducia” al presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati.

“Onorevole Presidente Casellati, Illustri Rappresentanti delle Istituzioni e tutti voi che ci ascoltate – hanno affermato i bambini - riflettendo sul tema dell' intenzionalità della scuola, condizione imprescindibile per le nostre generazioni, finalizzata a predisporre percorsi mirati e strutturati di cittadinanza globale, vogliamo portare alla Vostra attenzione questa proposta: considerando l'importanza degli spazi aperti, soprattutto in questo periodo pandemico, riteniamo importantissimo lo stanziamento di fondi, per creare aree verdi, laboratori creativi ed informatici in ogni scuola, nell'ottica di scambi con alunni di altri Paesi e culture, dell'inclusione, del rispetto e tutela dell'ambiente, per diventare cittadini del mondo in modo responsabile e consapevole”.

Questa possibilità, riservata a otto scuole sul territorio nazionale, ha coinvolto ed emozionato i bambini che hanno potuto interfacciarsi direttamente con le Istituzioni e con altre realtà del territorio nazionale.

Afferma l’assessore Silvia Pelosi: “Voglio complimentarmi con tutti i bambini e con le insegnanti che li hanno seguiti in questo importantissimo progetto. Non è cosa di tutti i giorni potersi collegare direttamente con il Senato e, in questa sede poter presentare le proprie idee e progetti. Questa mattina da voi bambini abbiamo ascoltato parole importanti quali “futuro”, “ambiente”, “inclusione”con un entusiasmo e una positività che deve essere da esempio per tutti noi. Come Amministrazione abbiamo investito molto nelle scuole, in particolare nella sicurezza delle stesse, ed è nostra ferma intenzione continuare a lavorare in questa direzione cercando di tenere sempre presenti le vostre richieste e necessità”.