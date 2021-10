Porto e Green Pass, accordo tra le parti raggiunto: due centri tamponi nei porti di Savona e Vado

L'operatività dei servizi portuali anche nei terminal di Savona e Vado proseguirà regolarmente nonostante l'entrata in vigore da domani, 15 ottobre, dell'obbligo di Green Pass per i lavoratori, così come raccomandato dal Ministero dell’Interno.

La buona notizia è giunta dopo una lunga e intensa giornata di incontri conclusasi presso la Prefettura di Savona con un summit tra le parti in causa (prefetto, segreterie Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, datori di lavoro, Culp “Pippo Rebagliati”, Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, Asl 2 savonese, Sanità marittima e Capitaneria di Porto) al termine del quale si è deciso di attivare, già entro la giornata di domani, due punti per l’effettuazione di tamponi in aree messe a disposizione dall'Autorità portuale presso i due varchi di accesso ai porti: qui i lavoratori delle imprese operanti in porto, nonché gli autotrasportatori non vaccinati o che non abbiano riscontrato la malattia da Covid19 negli ultimi sei mesi potranno effettuare il test ad un prezzo convenzionato.

Le Organizzazione Sindacali hanno espresso soddisfazione per la attività svolta dal tavolo prefettizio e avendo appreso che alcuni operatori portuali interverranno economicamente a supporto dei propri dipendenti per un primo periodo, si augurano che anche gli altri operatori possano adottare tale soluzione.

Inoltre, nel corso dell’incontro, sono state esaminate le indicazioni fornite congiuntamente dai Ministeri dei trasporti e della Salute che escludono per gli equipaggi di mezzi di trasporto (marittimo e di terra) provenienti dall’estero le necessità di verifica qualora non effettuino operazioni di carico/scarico merci.

“Le parti sociali, nell’accogliere positivamente l’intervento - si legge nella nota diramata a margine dell'incontro - auspicano però che anche altri aspetti operativi possano essere oggetto di semplificazione”.

"Riteniamo che lasciando questo tipo di libertà probabilmente molti terminalisti accetteranno di pagare i tamponi" ha dichiarato Paparusso, Uiltrasporti.

Nel corso della riunione da parte sua l’Asl ha informato che la campagna vaccinale prosegue e che le modalità di accesso al vaccino sono state semplificate, senza necessità di prenotazione, ricordando che la vaccinazione resta lo strumento prioritario per il contrasto della pandemia, annunciando infine che da sabato 16 ottobre sarà attivo anche un punto pubblico per l’effettuazione di tamponi a pagamento.