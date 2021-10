Covid19, dati stazionari nel savonese e in regione: in provincia 17 nuovi casi, un ricovero in meno

I dati forniti da Regione Liguria mostrano 66 nuovi casi di Covid19 in Liguria a fronte di 2.893 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 5.272 tamponi antigenici rapidi. Il tasso di positività scende lievemente rispetto alla giornata di ieri (13 ottobre, ndr) e si attesta al 2,28%.

Nel dettaglio, sono 17 i nuovi casi registrati nella nostra provincia, 11 in quella di Imperia, 18 a Genova e 20 a La Spezia. Nessuno non riconducibile alla residenza in regione.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.670.510 (+2.893)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 742.393 (+5.272)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 113.574 (+66)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.092 (+17)

Casi per provincia di residenza

Imperia 211 (-3)

Savona 266 (+8)

Genova 1.072 (-4)

La Spezia 385 (+16)

Residenti fuori regione o estero 50

Altro o in fase di verifica 108

Totale 2.092

Ospedalizzati: 57 (+1); 6 in terapia intensiva

Asl1 6; 1 in terapia intensiva

Asl2 13 (-1)

San Martino 10 (-1); 3 in terapia intensiva

Galliera 12 (-1)

Asl4 Sestri Levante 2

Asl5 Spezia 6; 1 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 822 (-9)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 107.066 (+49)

Deceduti: 4.416

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 408

Asl2 299

Asl3 164

Asl4 138

Asl5 185

Totale 1.194

Dati vaccinazioni 14/10/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.546.861

Somministrati: 2.207.269

Percentuale: 87%

