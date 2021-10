Borgio Verezzi, giunta confermata: Ferro vicesindaco, Locatelli assessore esterno. Out Pizzonia

Per quanto riguarda le deleghe ai consiglieri di maggioranza, ad Anna Maria Porrini è stato affidato l'incarico all'arredo urbano, alla viabilità, alla sicurezza e al monitoraggio del PUC. Sarà inoltre il riferimento per la zona di Verezzi e Villaggio Belvedere.

Per Maddalena Pizzonia, che ha palesato nei giorni scorsi un certo mal di pancia per la composizione della Giunta che l'ha vista estromessa, nessuna delega bensì la proposta di diventare capogruppo consiliare della maggioranza, lista "Nuova Via per Borgio Verezzi". Situazione che rimane attualmente in standby, ma l'impressione è che difficilmente la ex vicesindaco possa accettare un tale ridimensionamento della sua posizione. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.