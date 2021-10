Politica |

Calenda per Russo sindaco: "E' la persona più adatta per amministrare Savona"

L'appello al voto del leader di Azione

Le dichiarazioni di Carlo Calenda, leader di Azione, a sostegno del candidato sindaco di Savona, Marco Russo: "E' una persona di grande qualità ed esperienza, un civico che ha sia capacità amministrative che capacità di visione, che è esattamente il profilo che sosteniamo noi di Azione convintamente; lo abbiamo fatto attraverso una lista di riformisti che è andata molto bene. Dunque è importante andarlo a votare". "Le amministrative al secondo turno hanno un calo di affluenza molto significativo, eppure è lì dove si decide e anche se uno non trova piena corrispondenza in quello che avrebbe voluto e quello che invece si trova nelle schede elettorali, deve trovare il modo di capire chi è la persona più adatta, e per noi Russo è la persona più adatta". "Dunque sostenetelo, andatelo a votare, chiedete ai vostri amici di andare a votarlo: non è solo un dovere civico ma in questo momento per il Paese avere persone serie, capaci di spendere soldi europei e capaci di gestire con accuratezza, è un fatto fondamentale" conclude Calenda.

I.P.E.

