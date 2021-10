Politica |

Savona, i candidati "under30" con Russo lanciano il loro appello: "Una città a misura di giovane è alla portata"

Oltre 1.000 le preferenze ottenute dai giovani al primo turno: "Un'ondata di rinnovamento per essere adeguatamente rappresentati nelle istituzioni"

"Noi, giovani candidati consiglieri delle liste Sinistra per Savona, Patto per Savona, RiformiAMO Savona e Partito Democratico, abbiamo scelto di candidarci a sostegno di Marco Russo perché siamo convinti che la sua candidatura rappresenti la svolta di cui Savona ha bisogno. Marco Russo, infatti, non ha solo presentato un programma capace di rilanciare Savona ma ha anche avuto il coraggio di scommettere su tanti giovani candidati". Ribadiscono il loro supporto al candidato sindaco Marco Russo i giovani candidati con meno di 30 anni in lizza alle comunali di Savona insieme all'avvocato 53enne, rivendicando l'importante risultato dei giovani al primo turno invitando i savonesi a confermarlo col loro voto. "Questa scelta è stata chiaramente sostenuta e condivisa dai savonesi. Sono oltre mille, infatti, le preferenze ricevute da noi candidati under 30. E, in caso di vittoria al ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre, Savona avrebbe uno dei consigli comunali più giovani della sua storia recente, con almeno due ragazze e due ragazzi sotto i trent’anni tra gli eletti" spiegano i firmatari dell'appello. "Una vera e propria ondata di rinnovamento - dicono - che permetterebbe a noi giovani non solo di essere adeguatamente rappresentati nelle istituzioni comunali, ma di avere anche la possibilità di portare avanti le nostre istanze e i nostri progetti". "Si tratta di un dato estremamente significativo che racconta in modo chiaro e netto la grande domanda di cambiamento che esce da queste elezioni amministrative e la responsabilità della futura amministrazione verso le ragazze e i ragazzi savonesi" affermano. "Una città a misura di giovane è a portata di mano e, al fianco di Marco Russo, sarà in prima linea una nuova generazione pronta a fare la sua parte e ad assumersi le sue responsabilità come parte attiva della vita amministrativa" conclude la nota. A firmare l'appello al voto sono stati: Leonardo Barcellini e Axel Emiliano Galli (Patto per Savona); Luca Burlando, Matteo Carlevarino, Tommaso Cospito, Aurora Lessi e Veronica Valenti (Pd); Massimiliano Carpano, Marco Caudullo, Beatrice Cosa, Elena Ottonello, Viola Pastorino, Adele Taramasso e Gabriele Tocchi (RiformiAMO Savona); Luigi Lanza (Sinistra per Savona).

I.P.E.

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLA POLITICA DI SAVONA? ISCRIVITI!

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 3933357788

- inviare un messaggio con il testo SAVONA

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro. Savonanews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro. Saranno inviate massimo tre notizie al giorno di esclusiva produzione della redazione, nessun comunicato stampa delle varie forze politiche. Riceverete in sostanza solo articoli prodotti da Savonanews.it senza alcuna pubblicità ulteriore, elettorale e non.

E’ un modo diverso per vivere con Savonanews.it le elezioni comunali di SAVONA in tempo reale, in modo diretto e privilegiato da adesso.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SAVONA sempre al numero 0039 3933357788.