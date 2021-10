Politica |

Savona, il Ministro Orlando a sostegno di Russo in mezzo ai lavoratori: "Scelta giusta mettere il lavoro alla fine della campagna elettorale" (FOTO e VIDEO)

L'esponente del Pd: "Credo che ci siano le condizioni per conquistare Savona e per dare finalmente un'amministrazione solida"

"Il segnale di mettere il lavoro al centro dell'ultimo passaggio elettorale credo sia una scelta molto giusta perché penso sia proprio il lavoro la principale preoccupazione degli italiani". Questo il dogma del Ministro del Lavoro Andrea Orlando che oggi ha fatto visita a Savona a sostegno del candidato sindaco Marco Russo nella Sms Milleluci di Genova. "Non bisogna mai dare nulla per scontato perché il secondo turno è un'altra cosa. Dobbiamo tenere conto anche dell'astensionismo e credo che il candidato Marco Russo abbia tutta la volontà di farsi carico anche delle domande che in qualche modo ha espresso chi non è andato a votare al primo turno - spiega il Ministro spezzino - credo però che ci siano le condizioni per conquistare Savona e per dare finalmente un'amministrazione solida che sia in grado di affrontare una situazione difficile come quella che ci troveremmo davanti nei prossimi mesi. Abbiamo forse iniziato a sconfiggere il virus, ma non ancora le sue conseguenze". "Marco Russo è un sindaco autorevole, che ha avuto un largo consenso nel primo turno, un sindaco che ha costruito la sua campagna elettorale nel rapporto con la città, credo sia la migliore risorsa che possiamo mettere in campo in questo momento" ha proseguito l'esponente dem. Prima dell'incontro con l'aspirante primo cittadino, Orlando ha incontrato una delegazione di lavoratori e di sindacati proprio nel giorno in cui è entrata in vigore l'obbligatorietà del green pass per i dipendenti pubblici. "Cosa mi hanno detto i lavoratori? Mi hanno fatto presente le difficoltà, ho cercato di dare una risposta ad alcuni dossier perché ero già stato a maggio in visita nella provincia di Savona e alcune questioni hanno avuto un'evoluzione positiva. Certo la situazione in larga parte del contesto ligure è ancora critica e ha ancora elementi che devono essere seguiti con grande attenzione". "Una volta che si è sgonfiata la bolla del populismo e ritornano dopo questi mesi di difficoltà le gerarchie fondamentali delle questioni, io credo che parlando con le persone normali l'attività fondamentale sia il lavoro, la difesa del lavoro, la qualità del lavoro, la conquista del lavoro per le nuove generazioni" ha concluso Andrea Orlando.

I.P.E.

