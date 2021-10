Albenga protagonista a "Citofonare Rai 2" con l'inviata loanese Elena Ballerini

Tutti incollati alla tv domenica 17 ottobre per la trasmissione “Citofonare Rai 2”. Albenga sarà protagonista della puntata, in diretta a partire dalle 11.15, sulla rete nazionale.

La splendida loanese Elena Ballerini sarà ad Albenga per far conoscere le bellezze della nostra città e per un giro sul mercatino dell'antiquariato, organizzato dall’associazione Tra le Torri, che ogni terza domenica del mese si svolge su Viale Martiri della Libertà.

Da studio le padrone di casa di "Citofonare Rai 2" Simona Ventura e Paola Perego si collegheranno con Elena che tenterà di farsi invitare a casa di qualcuno per il pranzo domenicale.

"La riuscitissima rubrica sta appassionando tutta Italia e dopo Milano e Torino è la volta della nostra Albenga - commentano dall'amministrazione comunale - Sarà una preziosa occasione per far conoscere la nostra città".