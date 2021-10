Marco Russo proclamato sindaco di Savona: "Questa fascia rappresenta tutta la città, ne sentiamo la responsabilità" (FOTO E VIDEO)

Emozione e tanta soddisfazione sia da parte sua che di tutti i consiglieri eletti nella maggioranza. Questa l'aria che si respirava nella sala consiliare di Palazzo Sisto questo pomeriggio in occasione dell'insediamento del nuovo sindaco di Savona Marco Russo, che ha potuto così indossare la tanto ambita fascia tricolore.

Russo, che riporta così il centrosinistra al governo della città dopo il quinquennio targato Ilaria Caprioglio, è stata introdotto dalla presidenza dell'ufficio centrale rappresentata dal giudice del Tribunale di Savona, Fiorenza Giorgi, e dalla segretaria comunale, Lucia Bacciu, di fronte ai 20 consiglieri di maggioranza e i 10 di minoranza, i quali sono stati ufficializzati come eletti in consiglio dopo il ballottaggio.

Le prime parole da sindaco arrivano dal suo ufficio dove, dopo aver ricevuto un omaggio floreale, è stato investito anche della fascia "che rappresenta tutta la città" ha tenuto a sottolineare, ricordando il ruolo delle istituzioni democratiche "che sono certamente più importanti di chi le ricopre temporaneamente e che quindi il servizio svolto è rivolto al bene della cosa pubblica", citando come assuma particolare responsabilità il ruolo del sindaco e di tutta l'Amministrazione in una città medaglia d'oro alla resistenza.

Domenica e lunedì scorsi i savonesi infatti hanno scelto l'avvocato savonese sostenuto dal Patto per Savona, Pd/Articolo Uno, RiformiAmo Savona e Sinistra per Savona, con il 62.25% e 13.883 voti. Sconfitto con il 37.75% (8419 i voti a suo favore) l'ex primario di Chirurgia all'ospedale San Paolo Angelo Schirru, sostenuto dalla coalizione di centrodestra.

Sono stati ufficializzati i nomi dei 32 consiglieri eletti, divisi per schieramento (lista ufficiosa in quanto alcuni consiglieri eletti della maggioranza potrebbero entrare in giunta liberando i posti ai primi dei non eletti):

Maggioranza PD/Articolo Uno (9 seggi): Elisa Di Padova, Francesco Lirosi, Lionello Parodi, Luca Burlando, Paolo Apicella, Andrea Bruzzone, Giovanni Maida, Aurora Lessi e Alessandra Gemelli; Patto per Savona (5): Marco Lima, Riccardo Viaggi, Eleonora Raimondo, Roberto Besio e Chiara Ferrando; RiformiAmo Savona (4): Marco Pozzo, Barbara Pasquali, Massimiliano Carpano e Maria Adele Taramasso; Sinistra per Savona (2): Marco Ravera e Maria Gabriella Branca.

Minoranza: Angelo Schirru; Toti per Savona (3): Pietro Santi, Ileana Romagnoli e Fabio Orsi; Lega (2): Maurizio Scaramuzza e Andrea Frigerio; Fratelli d'Italia (2): Massimo Arecco e Renato Giusto, Schirru Sindaco: Daniela Giaccardi; Andare Oltre: Luca Aschei; Movimento 5 Stelle (2): Manuel Meles e Andreino Delfino.

I prossimi passi vedranno ora, entro dieci giorni dalla proclamazione, la convocazione del primo consiglio comunale da parte del nuovo primo cittadino. In quell’occasione, gestita dal consigliere più anziano che farà le veci del presidente (in base alle preferenze ottenute sarà la consigliere Elisa Di Padova), il sindaco effettuerà il suo giuramento e saranno ufficializzati i componenti della giunta oltre all'elezione del presidente e del vicepresidente del parlamentino savonese.

Nessuna novità invece sui nomi e le deleghe all'interno della Giunta, con Russo che ha preferito rimandare questi discorsi preferendo "celebrare l''insediamento, essere consapevole dell'importanza di questo momento e viverlo a pieno".