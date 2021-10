Savona, il comitato Amici del San Paolo ringrazia per l'impegno profuso il sindaco uscente Caprioglio

"Al termine della campagna elettorale, in considerazione della apartiticità statutaria del comitato Amici del San Paolo, il direttivo desidera ringraziare il sindaco uscente Ilaria Caprioglio per l’impegno profuso in questi difficili anni da lei e da tutto il Consiglio comunale a favore dell’ospedale". Cosi commenta in una nota il presidente Giampiero Storti.

"Alla sua attenzione quotidiana ai problemi del nostro nosocomio ha corrisposto una serie di atti formali proposti di volta in volta sia dalla maggioranza che dall'opposizione e votati all'unanimità dall'Assemblea. Assoluta novità dell’istituzione comunale savonese".

"Fra le enormi difficoltà e fra tante iniziative intraprese a tutti note e descritte in parte nel nostro sito ci piace ricordare, oltre la battaglia per il centro ictus e l’angiografo multidisciplinare, unitamente ai 26 sindaci del comprensorio, la breast unit e il salvataggio della struttura complessa chirurgia della mano che la hanno trovata risoluta nel convincere la Regione" conclude il presidente del comitato.