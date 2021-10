Appartamento in fiamme a Boissano: due feriti trasportati al Santa Corona (FOTO)

Incendio appartamento nella notte a Boissano. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 2 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, le fiamme sono divampate in via Bosseri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure e i sanitari.

Due persone sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: una in codice rosso e l'altra in giallo. Le cause dell'incendio sono ancora in via di accertamento.