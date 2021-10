Valentina Corradi reginetta nazionale Miss Blumare 2021, aveva gareggiato ad Albenga per il titolo di Miss AlbengaSummer

È Valentina Corradi Miss Blumare 2021: salita a bordo della MCS Seashore il 17 ottobre scorso per la crociera nel Mediterraneo durante la quale si disputava la finale nazionale, si è contesa fascia e coroncina da reginetta vincendo il titolo.

La Corradi alla finale nazionale rappresentava la Liguria insieme a Sofia Marini, vincitrice di Miss AlbengaSummer 2021, e Sofia Agnese Lazzarelli.

La biondissima Valentina Corradi, che ha 19 anni ed è di Rapallo (Genova), alla finale nazionale rappresentava la Liguria. Studia Scienze Motorie all’Università di Genova ed è una ballerina e aveva gareggiato ad Albenga per la finale regionale lo scorso 8 agosto ottenendo un secondo posto e la fascia di Miss Eleganza, dopo Sofia Marini di Arma di Taggia (Imperia).

Molto soddisfatti gli organizzatori della tappa ingauna, Angelo Pallaro e Massimo Enrico, con la collaborazione di Francesca Bianco, che in merito hanno dichiarato: “Siamo contentissimi per la vittoria di Valentina, bella e brava, che ha gareggiato ad Albenga, e per le nostre ragazze che hanno partecipato alla finale nazionale. Ringraziamo il presidente Guido Maculan, Maurizio Tonini, Samantha Cannas e l’agenzia Arte & Moda”.