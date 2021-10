Borghetto, l'Associazione Diabete Giovanile Ponente APS ringrazia l'amministrazione comunale

L'Associazione Diabete Giovanile Ponente APS ringrazia l'amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito: "Il sindaco Canepa, il presidente del Consiglio comunale Bongiorni, l'assessore allo Sport Lo Presti e a tutti gli assessori per averci dimostrato molta collaborazione e per l'accoglienza ricevuta nelle giornate del 19 e del 24 ottobre" dichiara Efisia Palmas, presidente Adgp Aps.

"Un doveroso grazie ad Azzurra snc per tutto l'aiuto ricevuto - prosegue Efisia Palmas - Grazie a Lionella Pastor, Frida Valle, Paolo Ottonello per tutte le piante ricevute in donazione. Un sentito grazie a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a questa nostra iniziativa per sensibilizzare sul Diabete Tipo 1 dei bambini".