Coronavirus, numeri stazionari in Liguria: nel savonese 5 nuovi positivi

Anche oggi numeri pressoché stazionari nel classico bollettino Covid quotidiano, con tasso di positività stabile.

Sono 63 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.699 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 9.674 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 42,84 pari al 2,33%.

Nella nostra provincia si registrano 5 nuovi positivi, rispetto agli 8 dell'imperiese, i 45 di Genova e i 4 di Spezia. Da registrare, purtroppo, due decessi entrambi a Genova: si tratta di uomini di 71 e 86 anni. Stabili anche i ricoveri.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.703.232 (+2.699)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 878.140 (+9.674)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 114.415 (+63)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.138 (+1)



Casi per provincia di residenza

Imperia 285 (-2)

Savona 226 (-6)

Genova 1.094 (+7)

La Spezia 373 (+4)

Residenti fuori regione o estero 46 (-)

Altro o in fase di verifica 114 (-2)

Totale 2.138 (+1)



Ospedalizzati: 71 (-2); 11 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 14 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 18 (+1); 2 (-) in terapia intensiva

San Martino - 14 (-); 3 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 15 (-); 2 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (+1); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 3 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 4 (-3); 2 (-) in terapia intensiva



Isolamento domiciliare: 849 (+41)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 107.852 (+60)

Deceduti: 4.425 (+2)



Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 722 (-2)

Asl 2 - 185 (+25)

Asl 3 - 200 (+5)

Asl 4 - 176 (-4)

Asl 5 - 287 (-7)

Totale - 1.570 (+17)

Dati vaccinazioni 27/10/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.546.892

Somministrati: 2.267.223

Percentuale: 89%