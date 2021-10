Savona, zona boschiva in fiamme nei pressi di via Vittime di Brescia: intervento dei Vigili del Fuoco (FOTO)

Nel pomeriggio odierno, intorno alle 15.30, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco è intervenuto a Savona nei pressi di via Vittime di Brescia dove, per cause che non si conoscono, un rogo ha interessato una piccola zona boschiva vicino ad una casa di riposo per anziani.

Immediato è stato l'intervento della Squadra "VF Boschi", con 2 mezzi proveniente dalla Centrale di Savona, che ha immediatamente spento il rogo evitando che potesse propagarsi e causare seri problemi alla struttura vicina.

Si è reso inoltre necessario l'intervento della Squadra "11R" con il mini-eascavatore per smassare il bruciato e successivamente permettere le operazioni di bonifica.