Leca d'Albenga, i bambini del Nido d’Infanzia “Girotondo” in visita al “Frantoio Marco”

All’interno del progetto “Conosciamo l’ulivo”, i bambini della sezione dei grandi del Nido d’Infanzia “Girotondo” di Leca d'Albenga, nella giornata odierna, si sono recati insieme alle educatrici presso il “Frantoio Marco”.

L’obiettivo è quello di riconoscere e valorizzare il territorio, promuovere la coesione sociale e lo sviluppo di relazioni.

“Il signor Eugenio ci ha accolto con gentilezza e disponibilità, mostrandoci, attraverso una piccola visita, il frantoio e spiegando ai bambini come dall’oliva si estragga l’olio. Infine ci ha omaggiato con alcuni prodotti da far assaggiare ai bambini nei prossimi giorni” raccontano le coordinatrici riportando come questa “avventura” presso l'attività di Leca abbia suscitato entusiasmo sia nei piccoli che nelle loro famiglie.

I bambini hanno percorso l’intero tragitto a piedi, osservando la realtà circostante con occhi curiosi e attenti e, un passo dopo l’altro, hanno vissuto l’uscita come un “piccolo viaggio” di cui sentirsi orgogliosi.

Le coordinatrici concludono: “Questo progetto nasce dalla voglia di far comprendere il valore educativo del nido e di promuovere una nuova cultura dell’infanzia, in quanto riteniamo che il nido sia un’opportunità e riconosca una nuova identità al bambino, come parte integrante della nostra società, competente e partecipe”.