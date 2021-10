Quiliano, scoperta una piastrella dedicata al Milite Ignoto: "Rappresentato come un martire e con simboli come il cuore e il papavero" (FOTO e VIDEO)

Una piastrella dedicata al Milite Ignoto è stata scoperta questa mattina nel cimitero di Quiliano.

Il sindaco Nicola Isetta e il vicesindaco Nadia Ottonello, alla presenza dell'artista realizzatrice dell'opera Anna Rita Olivares, degli alpini, dell'Aned e dei cittadini, hanno così presentato l'iniziativa organizzata nei mesi scorsi, con l'opera che è stata posizionata vicino alla lapide intitolata ai “Caduti della Prima Guerra Mondiale”.

Nei mesi scorsi, raccogliendo le proposte avanzate dal Gruppo Medaglie d’Oro al valor Militare, dall’Associazione Nazionale Alpini – gruppo Vado-Quiliano, dall’Anci Liguria e infine dal Consiglio Regionale – Assemblea legislativa della Liguria, la città quilianese aveva conferito al “Milite Ignoto” la Cittadinanza Onoraria.

"Il ricordo del “milite ignoto”, e nel contempo dei giovani caduti durante la Grande Guerra del 1915/1918, è stato rafforzato attraverso l’istituzione di un concorso per la realizzazione di una piastrella ad esso dedicata" ha specificato il sindaco.

"L’opera installata è quella risultata vincitrice del bando di concorso indetto a maggio 2021, sottoposta al giudizio di una Commissione di esperti. Il Milite Ignoto è un militare morto in una guerra il cui corpo non è stato identificato e che si pensa non potrà mai essere identificato. La sua tomba è una sepoltura simbolica che rappresenta tutti coloro che sono morti in un conflitto e che non sono mai stati identificati" ha proseguito il primo cittadino.

"Ho pensato alla condizione del soldato che si trova in mezzo alla guerra, alla violenza, all'odio e che ha perso la vita, ho voluto rappresentarlo come un martire, vedrete la postura del corpo che ricorda i martiri che venivano rappresentati nel periodo del Risorgimento, è un corpo che perde la sua identità, che diventa rappresentativo di un'idea collettiva, per questo è trasparente e descritto tramite le simbologie come il cuore e il papavero" il commento sull'opera dell'artista Anna Rita Olivares.