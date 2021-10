Controlli dei carabinieri di Alassio: un arresto, tre patenti ritirate e numerose denunce

Continua il presidio del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Alassio.

Nei giorni scorsi all'interno del porto di Andora, una pattuglia del nucleo radiomobile ha rilevato la presenza di un uomo con fare sospetto che alla vista dei militari si è dato alla fuga. Rincorso e bloccato, è stato trovato in possesso di documenti, chiavi e materiale nautico. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo, un 56enne di nazionalità norvegese, la notte prima aveva rubato una macchina ad Albenga. Il veicolo è stato ritrovato sempre dai carabinieri della radiomobile parcheggiato poco distante. L'uomo è stato denunciato. Dopo il riconoscimento e i dovuti riscontri, l'automobile è stata riconsegnata al legittimo proprietario che ne aveva denunciato il furto. Sempre le pattuglie della radiomobile hanno ritirato tre patenti per guida in stato di ebbrezza, denunciando i rispettivi conducenti.

I carabinieri della stazione di Laigueglia invece, nei pressi della fermata dell’autobus situata nel centro cittadino, hanno denunciato un giovane di nazionalità marocchina. L'uomo stava tentando di prendere un pullman di linea per dileguarsi. Fermato e identificato, è risultato irregolare sul territorio italiano e destinatario di un provvedimento di espulsione, al cui ordine di allontanarsi si era reso inadempiente.

I carabinieri della Stazione di Alassio hanno tratto in arresto un giovane marocchino di 30 anni, in esecuzione ad un definitivo di pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, che sconterà agli arresti domiciliari presso una dimora della città del Muretto. Sempre i militari alassini hanno denunciato per ricettazione un altro giovane marocchino di 27 anni residente a Torino, trovato in possesso di merce risalente ad un furto commesso l'estate scorsa in un negozio della città. Dopo gli accertamenti del caso, gli oggetti rubati (vestiario di ingente valore, oggettistica da mare e un binocolo di marca) sono stati riconsegnati al legittimo proprietario.

I carabinieri di Villanova d’Albenga hanno denunciato un 70enne del posto, collezionista di armi. I controlli mirati a rilevare la regolarità della detenzione e porto di tutti coloro che hanno titolo a custodire armi in casa hanno accertato che l'uomo aveva trasportato un fucile da una residenza ad una privata dimora, omettendo di comunicare il movimento e altri obblighi conseguenti in termini di denuncia.

Durante il fine settimana, in vista del ponte dei Santi, il presidio del territorio sarà rinforzato con il dispiegamento di pattuglie automontate che controlleranno le zone di accesso ai caselli autostradali, il centro cittadino, tutti i punti sensibili e le aree nevralgiche del comprensorio alassino. Anche l’unità cinofila e il 15 NEC di Villanova d’Albenga integreranno il dispositivo attivato sul campo.