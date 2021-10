Pronto Soccorso del Santa Corona: affidato in via d'urgenza il servizio di guardia attiva diurna

Dopo la revoca alla Società Altavista Soc. Coop Sociale a r.l. con sede in Sassuolo (Modena) del servizio di guardia attiva di Medicina di Emergenza Urgenza presso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (provvedimento che ha riguardato anche il Santa Maria Misericordia di Albenga, leggi QUI), l'Asl 2 savonese ha provveduto ad affidare direttamente in via d'urgenza il servizio di guardia attiva diurna presso il Pronto Soccorso del nosocomio pietrese alla Società Medical Line Consulting S.r.l con sede legale in Roma.